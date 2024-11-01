Опубликовано видео удара дрона по нефтебазе на Ставрополье
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В Сети появилась видеозапись с моментом удара беспилотника по нефтебазе в Ставропольском крае минувшей ночью, сообщает Baza.
Инцидент случился на территории нефтехранилища в Светлограде.
На кадрах видно, как дрон полетает над резервуарами. В какой-то момент он детонирует, раздается взрыв. Произошло ли в дальнейшем возгорание — непонятно.
Как отметил глава Ставропольского края Владимир Владимиров, пострадавших в результате ЧП нет. На месте работают сотрудники экстренных служб.