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Опубликовано видео удара дрона по нефтебазе на Ставрополье

В Сети появилась видеозапись с моментом удара беспилотника по нефтебазе в Ставропольском крае минувшей ночью, сообщает Baza .

Инцидент случился на территории нефтехранилища в Светлограде.

На кадрах видно, как дрон полетает над резервуарами. В какой-то момент он детонирует, раздается взрыв. Произошло ли в дальнейшем возгорание — непонятно.

Как отметил глава Ставропольского края Владимир Владимиров, пострадавших в результате ЧП нет. На месте работают сотрудники экстренных служб.