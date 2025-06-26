Опубликовано видео мощного торнадо в американской Флориде

Журналист Владимир Соловьев в своем официальном Telegram-канале опубликовал видео с мощным торнадо, который обрушился на американский штат Флорида.

На кадрах видно, как сильный торнадо поднял в воздух целый дом и срывает крыши с других домовладений. Над частным сектором летают фрагменты домов, большинство из которых в результате непогоды получили значительные повреждения.

По словам Соловьева, штормовой ветер сорвал крыши с десятков жилых домов и повалил деревья. Кроме того, сотни американцев остались без электричества из-за порванных линий электропередач.

Ранее сцена у «Анжи Арены» обрушилась из-за мощного урагана, который обрушился на Дагестан. Ураган срывал крыши с домов и повалил деревья.