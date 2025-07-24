Опубликован список экипажа Ан-24, рухнувшего в Амурской области

На борту были командир воздушного судна В. Логвинов, второй пилот К. Плаксин, стюардесса А. Бессмертная, бортмеханик В. Вохминцев, ИТС А. Лысенко и В. Колтунов.

В четверг пассажирский самолет Ан-24 перестал выходить на связь в Амурской области. Позднее были найдены горящий фюзеляж и обломки самолета в 15 км от Тынды.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц). Предварительно, на борту было 43 пассажира (5 детей) и 6 членов экипажа.