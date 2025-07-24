Уголовное дело возбудили после пропажи Ан-24 с пассажирами в Амурской области

Следователи возбудили уголовное дело после пропажи самолета Ан-24 в Амурской области, который летел по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СКР.

Инцидент произошел в районе 13 часов по местному времени. Судно пропало с радаров при заходе на посадку в аэропорту Тында.

Местонахождение самолета неизвестно. Спасатели ищут борт.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц).

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что для поисков пропавшего самолета Ан-24 в Амурской области задействованы все необходимые силы и средства. Предварительно, на борту было 43 пассажира (5 детей) и 6 членов экипажа. Самолет летел из Благовещенска в Тынду.