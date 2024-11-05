Опасное воспитание: под Краснодаром женщина ударила ножом подругу дочери

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по региону, пострадавшую доставили в больницу с колото-резаной раной.

Утром 3 ноября она зашла в гости к подружке, но хозяйка дома в какой-то момент попросила ее уйти, а затем взяла нож и ударила девочку. Ей оказали врачебную помощь, жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство несовершеннолетней». Назначена судебно-медицинская экспертиза: подозреваемую проверят психиатры и психологи.

По данным СМИ, пострадавшей 14 лет, она учится в 8 классе. Подозреваемая отрицает, что преступление было умышленным. По ее словам, «оно как-то само получилось».