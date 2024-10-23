Опасное лакомство: пассажирка «Аэрофлота» поранилась о стекло в мороженом

На борту авиакомпании «Аэрофлот» 46-летней пассажирке бизнес-класса по имени Асият предложили мороженое со стеклом. После его употребления женщина обратилась к медикам, сообщает Baza .

Инцидент произошел 16 октября на рейсе Москва — Махачкала. После обеда пассажирам в бизнес-классе раздавали мороженое с орехами. Асият взяла угощение, начала его есть, но вдруг ощутила сильную боль во рту.

Оказалось, что в мороженое попало стекло. Предварительно, экипаж положил лакомство в пиалу, которая треснула при транспортировке. Именно ее осколки и обнаружили в мороженом.

Члены экипажа принесли пассажирке свои извинения и предложили ей по прилете пройти в медпункт. Там медики обработали Асият раны, после чего та поехала домой.