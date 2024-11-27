«Он нагадил в квартире»: приезжий ответил, почему зарезал щенка в Подмосковье

Приезжий зарезал щенка в Химках из-за того, что животное помочилось в квартире

Уроженец Дагестана, которого подозревают в убийстве щенка в подмосковной деревне Брехово (Химкинский городской округ Подмосковья), заявил, что разозлился на пса после того, как он помочился прямо в квартире. После этого он зарезал пятимесячное животное, сообщает «МК: срочные новости» .

Издание утверждает, что 30-летний злоумышленник живет за счет подруги, которая старше его на 9 лет. Предполагаемый живодер также был безработным и злоупотреблял алкоголем.

Щенок, по подозрению в убийстве которого задержали приезжего, принадлежал его сожительнице и ее сыну.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит до 3 лет лишения свободы. Фигурант уже сознался в содеянном.