Около 100 г тротила применили для подрыва военного в Севастополе

Для подрыва автомобиля начальника штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота в Севастополе применили порядка 100 грамм тротила, сообщает Mash .

Неизвестные установили взрывчатку на днище машины со стороны водителя. 13 ноября устройство привели в действие дистанционно. Это произошло в районе 10 часов. В результате подрыва погиб капитан 1-го ранга Черноморского флота. В тот момент он ехал по улице Тараса Шевченко в Севастополе. За военным следили.

Для детонации взрывчатки злоумышленники использовали сим-карту, но звонок на нее поступил из-за рубежа. Это было сделано, чтобы затруднить процесс поиска преступников.

В Севастополе по факту подрыва автомобиля и смерти военнослужащего возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта и незаконного оборота взрывчатых веществ (п. «б» ч. 3 ст. 205, ч.1 ст. 222.1 УК РФ).