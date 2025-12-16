Охранник школы в Одинцове находится в стабильном состоянии после нападения

Охранник, которого ранил ученик во время нападения на Успенскую школу в Подмосковье, находится в стабильном состоянии. Он госпитализирован, сообщает Mash .

32-летний мужчина получил химический ожог лица I степени от перцового баллончика, который распылил девятиклассник, и ножевое ранение поясничной области. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Как уточняет SHOT, охранник не проверил нападавшего школьника ручным металлодектером, когда тот заходил в школу. Этим воспользовался девятиклассник — ему удалось пронести нож внутрь. Об этом утверждают очевидцы.

16 декабря ученик ворвался в школу в Одинцове, ранил охранника и напал на других детей. Ранения получили несколько человек, один ребенок скончался. Возбуждено уголовное дело, нападавший задержан.

Силовики осматривают и открывают все кабинеты Успенской школы, проверяя на наличие взрывчатки. По информации SHOT, 15-летний подросток изготовил предмет, похожий на взрывное устройство.

Также утверждается, что нападавший, предварительно, является приверженцем террористической организации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев прокомментировал трагедию. Он назвал произошедшее ужасной и запредельной жестокостью.

«Сегодняшнее преступление в Одинцово — ужасная, запредельная жестокость. Каждый родитель сегодня, читая эти новости, чувствует страх за своего ребенка. Невозможно представить, что переживают мама и папа погибшего 11-летнего мальчика. Мы все скорбим вместе с ними. Конечно, предложим любую помощь», — сказал он.

