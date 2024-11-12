Охрана не пускает: студенты без воинского учета не могут зайти в РЭУ им Плеханова

SHOT: не вставшим на воинский учет студентам закрыли вход в РЭУ им Плеханова

Студентам, которые не встали на воинский учет, запретили входить в московский РЭУ им. Плеханова. С такой проблемой столкнулись несколько молодых людей, сообщает SHOT .

Пропуски на входе в университет не сработали. Сотрудники охраны не дают студентам войти.

От одного из парней потребовали предоставить повестку в военный комиссариат. Однако даже после этого его не пустили.

Молодые люди пытаются выяснить у деканата, что произошло. При этом в пресс-службе университета сказали, что подобных правил не вводили.

Ранее в миграционном отделе Томска мигранта лишили гражданства, поскольку он не встал на учет в военкомате. Ему предложили подписать контракт с ВС РФ и поехать в зону спецоперации.