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Ограничения вводились в аэропорту Шереметьево для безопасности полетов

Утром в среду ограничения вводились в столичном аэропорту Шереметьево для безопасности полетов, сообщает РИА Новости .

Как рассказали в Росавиации, с 04:37 до 05:20 воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы.

Уходов самолетов на запасные аэродромы во время ограничений в Шереметьеве не зафиксировано.

Ранее экипаж рейса Москва — Минск «Аэрофлота» увидел неопознанный летающий объект (НЛО) в небе в районе Шереметьева. Он был похож на купол или крыло.