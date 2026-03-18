Одна россиянка погибла и еще 11 пострадали в ДТП с автобусом на Пхукете

На Пхукете произошла смертельная авария с микроавтобусом, перевозившим российских туристов. В результате ДТП одна женщина погибла, еще 11 человек пострадали, сообщает SHOT .

Трагедия произошла в 4:00 18 марта. По словам водителя, он не спал за рулем.

Причиной стал неожиданный маневр ехавшей впереди фуры. Мужчина не справился с управлением, врезался в столб, после чего микроавтобус откинуло на металлическое ограждение.

Автобус получил серьезные повреждения. Спасателям пришлось деблокировать пострадавших из салона с помощью гидравлических ножниц.

