Одна россиянка погибла и еще 11 пострадали в ДТП с автобусом на Пхукете
На Пхукете произошла смертельная авария с микроавтобусом, перевозившим российских туристов. В результате ДТП одна женщина погибла, еще 11 человек пострадали, сообщает SHOT.
Трагедия произошла в 4:00 18 марта. По словам водителя, он не спал за рулем.
Причиной стал неожиданный маневр ехавшей впереди фуры. Мужчина не справился с управлением, врезался в столб, после чего микроавтобус откинуло на металлическое ограждение.
Автобус получил серьезные повреждения. Спасателям пришлось деблокировать пострадавших из салона с помощью гидравлических ножниц.
