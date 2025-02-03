Один из пострадавших при взрыве в «Алых парусах» находился в базе «Миротворца»

В результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в столице пострадал 49-летний Олег К., который находился в базе «Миротворца», сообщает Baza .

Летом прошлого года на проукраинских каналах размещали угрозы жизни и здоровью пострадавшего.

ЖК «Алые паруса» находится на Авиационной улице в столице. Взрыв прогремел утром в понедельник в подъезде жилого дома №77. Предварительно, сработало самодельное взрывное устройство, заложенное под потолок.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Погиб один человек, еще минимум пять пострадали. Личность погибшего пока не удается установить, так как у него сильно повреждено лицо.