Не удается опознать: у погибшего при взрыве в ЖК «Алые паруса» повреждено лицо

У погибшего при взрыве в ЖК «Алые паруса» сильно повреждено лицо

Личность погибшего при взрыве в ЖК «Алые паруса» в столице пока не удается опознать, так как у него сильно повреждено лицо, сообщает Baza .

У одной из пострадавших в ЧП, 44-летней Дарьи К., выявили ранения шеи и ног. Женщина находится в сознании, но говорить пока не может. Кроме того, пострадал 49-летний Олег К., мужчину доставили в НИИ имени Склифосовского.

Среди пострадавших при взрыве — охранники и консьержка.

ЖК «Алые паруса» находится на Авиационной улице в столице. Взрыв прогремел утром в понедельник в подъезде жилого дома №77. Предварительно, сработало самодельное взрывное устройство, заложенное под потолок.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Погиб один человек, еще минимум пять пострадали.