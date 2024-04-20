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Один человек пострадал из-за порывистого ветра в Подмосковье

За сутки из-за порывистого ветра в 34 городских округах Московской области упало 201 дерево, пострадал один человек, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.

Также из-за непогоды был поврежден 21 автомобиль в семи округах Подмосковья. В трех муниципалитетах отметили падение слабо закрепленных и широкоформатных конструкций.

К ликвидации последствий непогоды привлекали 155 человек и 62 единицы техники, из них от МЧС: 8 человек и 2 единицы техники.

За минувшие сутки на территории Московского региона наблюдались сильные ливни с грозой, порывы ветра достигали 25 м/с.