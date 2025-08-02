Один человек погиб в лобовом столкновении машин в Химках
Фото - © ГУ МВД России по Московской области
Около одного из домов в квартале Клязьма в Химках произошло ДТП, столкнулись два автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Подмосковью.
Авария произошла в 12:10 в субботу. Предварительно, водитель 1996 года рождения за рулем BMW выехал на полосу встречного движения, где врезался в машину «Соллерс».
В результате аварии 37-летний пассажир легкового автомобиля погиб, водители обоих машин с телесными повреждениями доставлены в больницу.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП. По результатам начатой проверки они примут решение в установленном законом порядке.