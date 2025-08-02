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Один человек погиб в лобовом столкновении машин в Химках

Около одного из домов в квартале Клязьма в Химках произошло ДТП, столкнулись два автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Авария произошла в 12:10 в субботу. Предварительно, водитель 1996 года рождения за рулем BMW выехал на полосу встречного движения, где врезался в машину «Соллерс».

В результате аварии 37-летний пассажир легкового автомобиля погиб, водители обоих машин с телесными повреждениями доставлены в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП. По результатам начатой проверки они примут решение в установленном законом порядке.