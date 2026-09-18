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Один человек погиб и пятеро пострадали в страшном ДТП на Кутузовском проспекте

Происшествия

Фото - © Telegram-канал 112

Один человек погиб и пятеро пострадали в массовом дорожно-транспортном происшествии на Кутузовском проспекте в центре Москвы, сообщает 112.

Авария произошла в пятницу днем в районе дома № 41. По направлению в центр столкнулись 8 автомобилей, в том числе «ГАЗель» и такси. Двух пострадавших госпитализировали, остальных пока осматривают медики.

Согласно данным столичного Дептранса, дорожное движение в районе ДТП затруднено. Водителей призывают выбирать пути объезда.

На месте массовой аварии работают городские оперативные службы.

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