Один человек погиб и пятеро пострадали в страшном ДТП на Кутузовском проспекте
Фото - © Telegram-канал 112
Один человек погиб и пятеро пострадали в массовом дорожно-транспортном происшествии на Кутузовском проспекте в центре Москвы, сообщает 112.
Авария произошла в пятницу днем в районе дома № 41. По направлению в центр столкнулись 8 автомобилей, в том числе «ГАЗель» и такси. Двух пострадавших госпитализировали, остальных пока осматривают медики.
Согласно данным столичного Дептранса, дорожное движение в районе ДТП затруднено. Водителей призывают выбирать пути объезда.
На месте массовой аварии работают городские оперативные службы.
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