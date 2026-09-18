Один человек погиб и пятеро пострадали в страшном ДТП на Кутузовском проспекте Происшествия сегодня в 12:12 Фото - © Telegram-канал 112

Один человек погиб и пятеро пострадали в массовом дорожно-транспортном происшествии на Кутузовском проспекте в центре Москвы, сообщает 112.