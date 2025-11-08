Один человек погиб, еще один получил ранения в результате стрельбы в Кемерове

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело в связи со смертью одного человека и нанесением телесных повреждений другому возле развлекательного центра в Кемерове в результате стрельбы, об этом сообщил в своем Telegram-канале Следком Кузбасса .

По факту убийства и нанесения огнестрельного ранения еще одному гражданину. Уголовное дело возбуждено по ст. 105 ч. 1 УК РФ «Убийство» и ст. 30 ч. 3, пункту «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух или более лиц».

Предварительно установлено, что 8 ноября 2025 года приблизительно в 03:00 часа ночи, у одного из заведений на Советском проспекте возникла ссора между двумя группами людей, в ходе которой один из участников использовал огнестрельное оружие. В результате один мужчина погиб от полученных ранений в больнице, а другой с огнестрельным ранением был госпитализирован и получает необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время личности всех причастных к происшествию установлены. Следователи совместно с сотрудниками уголовного розыска проводят следственные и оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить все детали произошедшего и собрать необходимые доказательства.

