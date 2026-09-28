Очевидцы вспомнили о беспорядках перед концертом Metallica в Тушино в 1991 году

Фестиваль прошел в сентябре 1991 года. Москвич Валентин узнал о нем от одногруппника и вместе с друзьями отправился в Тушино вместо занятий. По его словам, еды на площадке почти не было, поэтому они взяли с собой мороженое и несколько трехлитровых банок пива.

Михаил вспоминает, что сначала незнакомые зрители знакомились, обнимались и поздравляли друг друга. К выступлению Pantera обстановка изменилась: в сторону кордона милиции и военнослужащих полетели стеклянные бутылки, пострадавших выводили с поля. Позже агрессия стихла.

По словам Михаила, после первых звуков интро Metallica толпа закричала, а некоторые зрители плакали. Выступление группы стало для него кульминацией фестиваля. Вечер завершили AC/DC с декорациями, пиротехникой и пушками.

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