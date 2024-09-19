Общее число пострадавших при взрывах пейджеров в Ливане превысило 4,5 тысячи

Число пострадавших в результате массовых взрывов устройств связи в Ливане достигло почти 4,5 тыс. человек, еще 20 скончались При этом проведенную Израилем атаку нельзя назвать беспрецедентной, сообщает Baza .

Как заявляет издание The Intercept, еще 50 лет назад в американских военных документах появилось описание, как из электронного гаджета сделать взрывное устройство.

Подобные устройства с «сюрпризом» упоминаются в одном из полевых уставов США 1965 года. Руководство предлагает множество сложных схем, позволяющих установить мины-ловушки в различных устройствах — от офисного оборудования до техники для кухни. Еще устав содержит описание заминированной гарнитуры связи времен Второй мировой войны.

В 1996 году агентство безопасности Израиля устроило взрыв телефона прямо у уха одного из лидеров ХАМАС Яхьи Айяша, в результате которого тот погиб. Израильские специалисты знали, что Айяш пользуется телефонами друзей, поэтому прислали заминированное устройство одному из родственников его друга детства. Айяш ответил на специальный телефонный звонок, его разговор перехватили, и взрывчатка в устройстве была дистанционно подорвана.

Кроме того, в одном из выпусков издаваемого «Аль-Каидой»* журнала Inspire была напечатана статья о том, как боевики группировки заминировали принтеры. Чтобы начиненное взрывчаткой устройство прошло через службу безопасности аэропорта незамеченным, использовали схему мобильного телефона. Террористы не успели устроить взрывы, так как принтеры-бомбы были обнаружены благодаря разведданным.

В 2023 году журналисты из Эквадора получили заминированные USB-накопители, которые детонировали при подключении к их компьютерам. В результате пострадал телеведущий. В USB-накопителях использовалось взрывчатое вещество того же типа, что и при убийстве Айяша.

*Запрещенная в России террористическая организация.