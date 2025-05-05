Облила жидкостью для розжига: российского школьника случайно сожгли на шашлыках

В селе Богучаны Красноярского края 14-летний школьник попал в реанимацию с 35% ожогов тела после семейных шашлыков. Восьмиклассника случайно подожгла сестра, облившая его жидкостью для розжига, сообщает SHOT .

Происшествие случилось 3 мая. Несовершеннолетний приехал в гости к родной старшей сестре, и родственники решили пожарить шашлыки во дворе частного дома. Сестра вызвалась поливать уголь жидкостью для розжига, а юноша стал поджигать их.

В один момент бутылка вспыхнула и вылетела из рук девушки. Жидкость сильно облила ее брата, после чего юноша загорелся.

После случившегося парня увезли в реанимацию. У подростка выявили ожоги II и III степени, поразившие 35% поверхности тела. Он проходит лечение.