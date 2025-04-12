Обезьяна напала на русскую туристку во Вьетнаме и расцарапала ее

Во время отдыха во Вьетнаме на россиянку напала обезьяна, а потом ее обматерил экскурсовод, сообщает SHOT .

Жительница Курска полетела отдыхать в Нячанг. В первый день она отправилась на экскурсию на остров Орхидей, это была поездка от «ЭКО Тур» (перелет был от другой компании). Сначала поездка была прекрасной. Как отметила девушка, странности начались, когда гид во время обеда стал пить ром вместе с туристами.

После трапезы путешественников привезли на остров обезьян, где, по рассказу туристки, все было не по плану. Во время кормежки бананами одна из взрослых обезьян набросилась на девушку и сильно расцарапала ей бок.

По словам отдыхающей, гид к этому времени еле стоял на ногах, ругался и матерился. В больнице, куда пострадавшая отправилась по страховке, пациентке сделали укол от бешенства и дали антибиотики. Укол от столбняка ей не сделали.

В московском офисе «ЭКО Тура» отметили, что в таком случае вся ответственность — на работниках вьетнамского отделения.

Девушка после происшествия чувствует себя хорошо, предъявлять претензий не планирует.