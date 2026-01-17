Обе мертвы: двух девушек на «ватрушке» выбросило под встречную машину

сегодня в 13:30

Две девушки на тюбинге вылетели под машину и погибли в Новгородской области

В городе Сольцы две девушки катались на тюбинге, прицепившись к автомобилю, они вылетели под встречную машину и погибли, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции УМВД РФ по Новгородской области.

ДТП произошло в 21:40 16 января.

Молодой человек 2005 года рождения за рулем ВАЗ 2114 прицепил тюбинг и катал девушек. Во время буксировки «ватрушка» столкнулась с едущим навстречу ВАЗ 2112. В результате столкновения девушки скончались на месте аварии.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

