«Об голову стакан сломала»: девушка силой «отшила» навязчивого кавалера в Самаре

Конфликт произошел между посетительницей увеселительного заведения в Самаре и навязчивым кавалером, который хотел с ней познакомиться, сообщает 63.ru .

Инцидент попал на видео. Мужчина без приглашения сел за столик девушки, которая пила коктейль. Она отказалась от внимания навязчивого кавалера, и ситуация резко обострилась. Некоторые паблики в Сети написали, что мужчина стал агрессивным и угрожал вылить посетительнице на голову свой напиток.

На кадрах видно, что мужчина поднимает стакан над головой девушки. В ответ она ударила нахала бокалом по голове, стекло разбилось.

После этого разъяренный мужчина ворвался на служебную часть заведения, угрожая все разбить, так как девушка пряталась от него на кухне. Агрессор кричал: «Клянусь Аллахом, я сейчас все буду бить, бисмиля. Она мне об голову стакан сломала».

Полиция отреагировала на инцидент. По данному происшествию организована проверка. Всех очевидцев попросили сообщить известную информацию.

