ОАК: упавший в Подмосковье самолет находился в эксплуатации с 2014 года

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) прокомментировала крушение Sukhoi Superjet 100 под Коломной, по ее данным, самолет находился в эксплуатации с 2014 года, об этом сообщила пресс-служба корпорации.

Разработчик и производитель рухнувшего самолета будет оказывать полное содействие в расследовании обстоятельств авиакатастрофы. По данным ОАК, пассажиров на борту воздушного судна не было, оно совершало перегоночный рейс.

В ОАК отметили, что новая версия Superjet с импортозамещенными системами в настоящее время успешно проходит испытания в Жуковском. Первый испытательный полет уже состоялся, самолет без проблем приземлился на аэродроме Раменское.

После авиакатастрофы в Минпромторге России сообщили, что упавший в Подмосковье самолет не был полностью импортозамещенным.

Во время происшествия погиб только экипаж Sukhoi Superjet 100. Имена пилотов и бортпроводника уже опубликованы.