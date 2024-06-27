Нижегородский директор получил срок за смерть человека из-за кирпича с крыши

В Богородске директору дали 2 года условно за смерть прохожего из-за кирпича

В Богородске (Нижегородская область) на голову прохожего с крыши упал кирпич, горожанин умер. Директора организации, которая обслуживала этот многоквартирный дом, суд приговорил к лишению свободы, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК.

«Директор не проконтролировал состояние крыш, не принял меры к ремонту оголовка над подъездом и информированию жильцов об угрозе, а также не обеспечил опасный участок защитным ограждением», — доложили в Следкоме.

Мужчина шел по переулку Огарева, когда с крыши дома на него упал кирпич. Пострадавшего доставили в больницу, но его не удалось спасти. Потерпевший скончался от полученных травм.

Директор организации, занимающейся обслуживанием жилых домов, не уследил за состоянием крыши и не принял необходимые меры, считали следователи. Суд приговорил обвиняемого к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.