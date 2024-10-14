Нижегородец перевел мошенникам 1,22 млн руб в надежде заработать на бирже

В Нижнем Новгороде 33-летний мужчина стал жертвой мошенничества, пытаясь заработать на бирже. Известно, что он потерял крупную сумму денег, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

Мужчина познакомился с девушкой в соцсети, которой рассказал о своей инвалидности и финансовых трудностях. Она предложила ему способ заработать деньги на бирже.

Позже к нему обратился якобы брат этой девушки, который под предлогом помощи убедил мужчину перевести 700 тысяч рублей на криптокошелек. Кроме того, он взял кредиты на сумму 520 тысяч рублей и также отправил эти деньги мошенникам.

Когда мужчина осознал, что его обманули, он обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.