Никого не винить: похитивший девочку в Смоленске оставил предсмертную записку

Мужчина, обвиняемый в похищении девочки в Смоленске, которого нашли мертвым в СИЗО, оставил предсмертную записку, сообщает РИА Новости .

Ранее в СИЗО было найдено тело похитителя 9-летней девочки. Мужчина покончил с собой. Как отметили в силовых структурах региона, труп обвиняемого обнаружили около пяти часов утра.

«Предварительно, самоубийство. Рядом с телом была предсмертная записка, в которой мужчина просил никого не винить», — добавил источник.

По его словам, мужчина признался в похищении ребенка, но зачем это сделал, не объяснил.

24 февраля 9-летняя девочка пошла выгулять собаку, но домой не вернулась. Ее искали несколько дней. Даже предполагали, что она утонула в озере. Потом ребенка нашли в квартире вместе со взрослой парой. Похитителем оказался 43-летний мужчина.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.