Никого не винить: похитивший девочку в Смоленске оставил предсмертную записку
Фото - © Евгений Леонов / Фотобанк Лори
Мужчина, обвиняемый в похищении девочки в Смоленске, которого нашли мертвым в СИЗО, оставил предсмертную записку, сообщает РИА Новости.
Ранее в СИЗО было найдено тело похитителя 9-летней девочки. Мужчина покончил с собой. Как отметили в силовых структурах региона, труп обвиняемого обнаружили около пяти часов утра.
«Предварительно, самоубийство. Рядом с телом была предсмертная записка, в которой мужчина просил никого не винить», — добавил источник.
По его словам, мужчина признался в похищении ребенка, но зачем это сделал, не объяснил.
24 февраля 9-летняя девочка пошла выгулять собаку, но домой не вернулась. Ее искали несколько дней. Даже предполагали, что она утонула в озере. Потом ребенка нашли в квартире вместе со взрослой парой. Похитителем оказался 43-летний мужчина. Подробности дела можно прочитать в материале РИАМО.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.