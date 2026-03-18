Похититель 9-летней девочки в Смоленске покончил с собой в СИЗО

В среду в СИЗО было найдено тело похитителя 9-летней девочки в Смоленске, сообщает ТАСС .

«Он покончил жизнь самоубийством сегодня в 3 часа ночи», — рассказали в правоохранительных органах.

Другой информации о происшествии там не дали.

24 февраля около 8 утра девятилетняя девочка пошла выгулять собаку, но домой не вернулась. Ее искали несколько дней. Даже предполагали, что она утонула в озере.

Потом ребенка обнаружили в квартире вместе с мужчиной и женщиной. Похитителем оказался 43-летний мужчина, который жил в Смоленске в квартире своей сожительницы. Подробности этого дела можно прочитать в материале РИАМО.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.