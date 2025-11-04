сегодня в 08:50

Нетрезвый мужчина без прав устроил аварию в Карлушке на Алтае

Нетрезвый водитель на Hyundai Solaris врезался в бордюрный камень в поселке Карлушка в Майминском районе Республики Алтай. Авария произошла 3 ноября около 02:19, сообщает gorno-altaisk.info со ссылкой на пресс-службу ГАИ.

За рулем автомобиля сидел 39-летний мужчина. Он утратил управление.

Мужчина попросил о помощи врачей. Госпитализация ему не понадобилась.

Выяснилось, что у водителя Hyundai Solaris не было прав. Также он сел за руль, будучи нетрезвым.

Мужчину привлекли к ответственности за нетрезвое управление автомобилем без прав. Также против него написали протокол по делу об административном правонарушении за повреждение дорожных сооружений.

