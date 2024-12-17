Нет искусственной игры: профайлер оценил видео Седоковой после смерти экс-мужа

Профайлер (специалист по оценке поведения человека на основе информации из открытых источников) Денис Давыдов считает искренним поведение певицы Анны Седоковой на видео, которое артистка опубликовала после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы, сообщает NEWS.ru .

Во вторник стало известно о смерти экс-супруга Анны Седоковой — 32-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Его тело обнаружили в одном из хостелов Москвы. Предположительно мужчина совершил суицид в день рождения бывшей жены 16 декабря.

Седокова записала видео в сторис на своей странице в Instagram*. В нем она рассказала, что в последние годы «жила в аду» и попросила подписчиков уберечь от этой информации ее маленького сына.

«Реакции живые на видео, нет искусственной игры. Действительно считает, что жизнь была адом», — отметил специалист.

По его словам, певица убеждена в том, что говорит, на это указывают невербальные признаки.

На видео у Седоковой проскакивают признаки проверки реакции аудитории, но это не говорит о лжи, отметил эксперт.

Он сделал вывод о том, что для певицы это стресс, но на первом месте для нее сейчас ребенок, а не бывший муж.

Давыдов добавил, что из ролика непонятно, каким человеком в отношениях был сам Янис Тимма.

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