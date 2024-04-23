Несколько районов Татарстана пострадали в результате урагана
Ураган в Татарстане повалил деревья и рекламные щиты
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В результате урагана в нескольких районах Татарстана пострадали 10 автомобилей, сообщает SHOT.
Из-за стихии в Зеленодольске, а также в Буинске повалены деревья, рекламные щиты, заборы. Также пострадали крыши домов.
В Зеленодольске прошел град размером с теннисные шары, который также повредил объекты города. На данный момент ураган движется в сторону Казани.
В Сети опубликованы кадры, на которых видно, как ураганный ветер поднимает дорожную пыль, а дождь и град бью по деревьям, домам и машинам.
В настоящее время пострадавших нет. Жителям рекомендовали оставаться дома и не выходить на улицы.