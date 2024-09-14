Несколько машин столкнулись на внутренней стороне 25 км МКАД

сегодня в 16:28

На внутренней стороне 25-го километра Московской кольцевой автодороги произошло столкновение нескольких машин. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На место происшествия выехали сотрудники оперативных служб. Данных о том, как произошло столкновение, и есть ли пострадавшие, пока нет.

Движение в районе внутренней стороны 25-го километра МКАД затруднено. В Дептрансе рекомендуют объезжать эту часть дороги.

Ранее массовое ДТП произошло на внутренней стороне 10-го километра МКАД. Движение восстановили только около 02:00.