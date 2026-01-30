Неадекват устроил кровавую резню после ссоры с бывшей женой в Бурятии

Житель Бурятии ударил ножом пасынка и его приятеля, а затем убежал в лес

Пришедший разбираться с экс-супругой 55-летний мужчина ударил ножом своего пасынка и его приятеля в Республике Бурятия. Затем он убежал в лес, сообщает « 112 ».

Ситуация произошла 21 января в поселке городского типа Каменск Кабанского района. О случившемся рассказала родственница одного из раненных.

Мужчина нанес ранения двум парням 22 и 23 лет. Он пришел к экс-супруге и начал с ней ссориться. За женщину заступились сын и его приятель. Во время ссоры мужчина взял нож и ударил им молодых людей.

Один пострадавший получил удар в спину, другой — в шею. Затем правонарушитель убежал в ближайший лес и выкинул нож.

Мужчину задержали по горячим следам. Затем его отвезли в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.

