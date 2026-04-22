сегодня в 17:23

Неадекват разгромил школу, аптеку и магазин под Казанью

В селе Габишево под Казанью неадекватный мужчина разгромил школу, аптеку и магазин. Правонарушителем оказался 43-летний местный житель, сообщает KazanFirst .

На кадрах, который опубликовали очевидцы в соцсетях показано, что в школе, аптеке и магазине выбиты стекла.

В ОМВД РФ по Лаишевскому району поступила информация по факту неадекватно поведения мужчины. Силовики задержали 43-летнего местного жителя. Его передали в специализированное медучреждение.

Как рассказал источник, задержан психически больной мужчина.

