Неадекват разгромил школу, аптеку и магазин под Казанью
В селе Габишево под Казанью неадекватный мужчина разгромил школу, аптеку и магазин. Правонарушителем оказался 43-летний местный житель, сообщает KazanFirst.
На кадрах, который опубликовали очевидцы в соцсетях показано, что в школе, аптеке и магазине выбиты стекла.
В ОМВД РФ по Лаишевскому району поступила информация по факту неадекватно поведения мужчины. Силовики задержали 43-летнего местного жителя. Его передали в специализированное медучреждение.
Как рассказал источник, задержан психически больной мужчина.
