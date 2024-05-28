На Урале ревнивый друг сломал кастетом нос четверокласснику

В пермском поселке Юго-Камский четверокласснику сломали нос кастетом. По словам матери пострадавшего, ее сына побили из-за того, что он «не держит слово пацана» и «кинул» приятеля, когда отказался идти с ним в одну сторону и захотел пройтись с другим товарищем, сообщает Газета.ru .

О случившемся мальчик, у которого после ударов кастетом оказался сломан нос, рассказал маме. Со слов школьника, после школы напавший мальчик звал его пойти вместе, однако ребенок отказался и решил прогуляться с другим приятелем.

«Мой (сын — ред.) отказался. На что Андрей (нападавший, имя изменено — ред.) ответил, что он не держит слово пацана, он его кинул. Андрей шел спереди, достал из кармана кастет и нанес удар в голову, отчего сын упал. Затем начал наносить удары по лицу и рукам», — утверждает мать пострадавшего.

Позже одноклассники рассказали, что нападавший мальчик не в первый раз колотил своего приятеля. На этот раз, по словам родительницы, у ее сына оказались сломаны носа.

Семья пострадавшего ребенка уже обратилась в полицию.