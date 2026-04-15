«Не понимаешь русского языка!» Охранник тряс за шиворот непослушного школьника

В одной из онежских школ Архангельской области охранник решил применить «традиционные» методы воспитания молодежи. Мужчина применил силу и тряс за шиворот непослушного ученика, сообщает Telegram-канал «Жесть Архангельской области».

Видео «воспитания» заснял другой школьник, который стал свидетелем инцидента. На опубликованных кадрах видно, как мужчина в униформе охранника зажимает в углу парня.

Он хватает ученика за шиворот, трясет и отчитывает. Что именно произошло, неизвестно, однако мальчик клянется, что больше так делать не будет.

«Ты не понимаешь русского языка!» — заявляет охранник и продолжает трясти школьника.

Снимавший происходящее товарищ отметил, что сотрудник учреждения применяет рукоприкладство. Официальных комментариев по поводу инцидента пока не поступало.

