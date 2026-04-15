Китайское издание Baijiahao заявило о росте активности ВМФ России у берегов Великобритании и обеспокоенности Лондона ситуацией, сообщает «Царьград» .

На фоне эскалации на Ближнем Востоке в Северной Атлантике усилилась активность российского флота. В Baijiahao назвали происходящее «игрой в кошки-мышки» у берегов Великобритании.

По данным издания, британские власти выражают серьезную обеспокоенность. Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили сообщал об увеличении числа российских подводных лодок вблизи подводной инфраструктуры королевства.

Baijiahao отмечает, что потенциальной целью могут быть оптоволоконные кабели на дне Атлантики. Эти объекты считаются уязвимыми, а их повреждение способно вызвать серьезные последствия.

Китайские журналисты полагают, что действия Москвы носят демонстративный характер и могут быть сигналом Лондону на фоне других международных событий.

