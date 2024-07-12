Названо точное место падения самолета Sukhoi Superjet в Подмосковье
Глава Коломны Гречищев: Sukhoi Superjet упал около деревни Большое Карасево
Фото - © Telegram-канал 112
Глава Коломны Александр Гречищев отметил, что самолет Sukhoi Superjet упал в лесной массив около деревни Большое Карасево.
В своем Telegram-канале глава отметил, что угрозы для жителей окружающих населенных пунктов нет.
12 июля в Подмосковье рухнул самолет Sukhoi Superjet. Борт упал в лесном массиве.
На воздушном судне было три члена экипажа. Они погибли.
Минпромторг России сообщил, что рухнувший самолет являлся собственностью одной из гражданских компаний.