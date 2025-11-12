Нарочито броский вид: эксперт назвал диверсией врыв СВУ в руках у мальчика

Трагедия произошла минувшим вечером в Подмосковье. 9-летний мальчик по имени Глеб шел на тренировку в спортивную секцию. По пути он заметил предмет, напоминающий подарочную коробку, из которой торчали купюры. Глеб взял ее в руки, произошел взрыв. Мальчику оторвало несколько пальцев на руке. Глеба госпитализировали, его состояние медики оценивают как тяжелое.

Военный эксперт отметил, что случайностью произошедшее быть не может. Насонов подчеркнул, что взрывное устройство имело нарочито броский внешний вид. К тому же, СВУ оставили именно в людном месте, чтобы его точно нашли и подобрали.

По его словам, масса взрывчатого вещества в 10 г — тоже не случайность. В этом кроется очень жестокий и злой умысел.

«Данного взрывного вещества вполне достаточно, чтобы создать правильный эффект взрыва. В свое время в военном училище, изучая мины зарубежных стран, я хорошо запомнил мины, которые делали американцы. У них не было задачи уничтожить противника, их цель более сложная — сделать из противника инвалида, то есть повредить ему ступню, при этом он оставался жив. Поэтому там тоже было весьма небольшое количество взрывчатого вещества, но оно эффективно делало из военнослужащего инвалида», — заявил Насонов.

Эксперт добавил, что считает этот трагичный случай спланированным злодеянием, которое может оказаться диверсией.

