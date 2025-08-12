НАК: 290 мигрантов задержали в России за подготовку 18 терактов в 2025 году

В 2025 году в РФ задержали более 290 мигрантов, была пресечена подготовка ими 18 терактов в местах массового скопления людей, сообщает Информационный центр Национального антитеррористического комитета.

В Москве 12 августа по руководством председателя НАК, директора ФСБ РФ Александра Бортникова прошло заседание комитета. На нем рассматривались вопросы, связанные с исполнением утвержденного президентом России Владимиром Путиным Комплексного плана противодействия идеологии терроризма.

Бортников отметил, что увеличивается количество преступлений террористической направленности, совершенных людьми, на которых оказывали влияние украинские спецслужбы или неонацистские организации. В 2025 году удалось не допустить 172 теракта. Их хотели совершить на объектах критической инфраструктуры. Также были предотвращены нападения на военных и должностных лиц и другие виды преступлений.

«Растет число фактов участия в террористической деятельности выходцев из стран Центральной Азии, отмечается вербовочный интерес, проявляемый к ним со стороны МТО и украинских спецслужб», — отметили в НАК.

За 7 месяцев 2025 года в РФ задержали около 290 мигрантов. Не допущено осуществление ими 18 терактов в местах массового скопления люди.

Остается высокая угроза со стороны террористических организаций «Колумбайн»* и «Маньяки Культ Убийц»*. Так, силовики с начала года не допустили 9 вооруженных нападений на образовательные учреждения.

Российские ведомства занимаются профилактикой и противодействием идеологии терроризма.

*Организации признаны в России террористическими, экстремистскими и запрещены.