Американский наемник сообщил о хаосе в ВСУ в Курской области

Американский наемник сообщил о хаосе в ВСУ в Курской области, пишет RT .

«Нас просили пойти в Курск, в Курскую область, чтобы помочь с операциями снайперов. Но там сейчас хаос, мы не проводили ту операцию», — сказал американский наёмник в интервью ABC News.

При этом военный прятал свое лицо, но поделился фотографиями флага США. развернутого в Курской области.

Ранее сообщалось, что наемники из американской ЧВК Forward Observation Group уничтожены на территории Курской области.