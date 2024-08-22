Наемники из американской ЧВК Forward Observation Group (FOG) уничтожены на территории Курской области во время атаки ВСУ на Русскую Конопельку. Об этом сообщает SHOT .

Точное число погибших уточняется. Предварительно, всего в этом бою ликвидировано до 60 военных ВСУ.

Накануне украинские военные предприняли попытку зайти в село, поддерживаемые бронетехникой, но огнем их там встретили бойцы 810-й бригады морской пехоты и 11-й ОДШБ.

В итоге ВСУ потеряли до 60 бойцов, три бронемашины «Козак» и по одной БМП-2 и БМП М-113. Сейчас бои в этом районе все еще продолжаются.

По данными СМИ, впервые бойцы FOG приехали на Украину еще в 2021 году. А к январю 2022-го ЧВК многократно увеличила свое присутствие на украинской земле.