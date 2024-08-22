SHOT: американцы из ЧВК Forward Observation Group ликвидированы под Курском
Фото - © Telegram-канал SHOT
Наемники из американской ЧВК Forward Observation Group (FOG) уничтожены на территории Курской области во время атаки ВСУ на Русскую Конопельку. Об этом сообщает SHOT.
Точное число погибших уточняется. Предварительно, всего в этом бою ликвидировано до 60 военных ВСУ.
Накануне украинские военные предприняли попытку зайти в село, поддерживаемые бронетехникой, но огнем их там встретили бойцы 810-й бригады морской пехоты и 11-й ОДШБ.
В итоге ВСУ потеряли до 60 бойцов, три бронемашины «Козак» и по одной БМП-2 и БМП М-113. Сейчас бои в этом районе все еще продолжаются.
По данными СМИ, впервые бойцы FOG приехали на Украину еще в 2021 году. А к январю 2022-го ЧВК многократно увеличила свое присутствие на украинской земле.