Началась эвакуация 150 тыс человек: мощный тайфун «Матмо» обрушился на юг Китая

Мощный тайфун «Матмо» обрушился на юг Китая. В настоящее время проводится эвакуация более 150 тыс. человек, сообщает Mash .

Под ударом стихии оказались провинции Хайнань и Гуандун. Семь городов и более 30 районов были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации. Сейчас там активно готовятся к приему эвакуированных: устанавливают кровати, собирают аварийные комплекты и оборудуют укрытия.

На опубликованных кадрах видно, как мощный ветер сбивает с ног мужчину, который пытается скрыться от шторма. Повсюду разбросаны фрагменты зданий и рекламных конструкций, поврежденных непогодой.

Порывы ветра достигают 42 м/с, а уровень осадков в отдельных районах превысит 300 мм. До этого тайфун прошелся по Филиппинам — вызвал наводнение в Лусоне, а также перебои с электричеством и оползни.

