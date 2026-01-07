На Тайване ищут пилота исчезнувшего военного самолета F-16V

Армия Тайваня ищет пилота истребителя F-16V ВВС острова. Он ушел с радаров рядом с побережьем уезда Хуалань, сообщает ТАСС со ссылкой на материал Focus Taiwan.

Группа тайваньских истребителей совершала тренировочный полет ночью. Самолет отделился от них и пропал.

По данным BBC, пилот исчезнувшего воздушного судна капитан Синь успел сказать, что собирается катапультироваться. После этого самолет исчез с экранов локаторов. Но достоверно неизвестно, успел ли он катапультироваться из самолета.

Пилота ищут солдаты ВВС, ВМС, Береговой охраны Тайваня. Гражданские корабли тоже уведомили об инциденте.

У Тайваня есть своя администрация с 1949 года. Туда бежали остатки сил Гоминьдана под руководством Чан Кайши (1887-1975). Они проиграли в гражданской войне с Китаем. КНР считает Тайвань своим регионом, Россия эту позицию поддерживает.

