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На стройке в парке Петербурга нашли старинную неразорвавшуюся бомбу

На стройке в Александровском парке Санкт-Петербурга нашли неразорвавшуюся бомбу. Боеприпас весит 50 кг, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ Росгвардии по городу и Ленинградской области.

Бомба образца XIX века. Ее обнаружили на строительном объекте в понедельник.

На место обнаружения боеприпаса направили группу разминирования. Специалисты осмотрели находку. Ее идентифицировали как бомбу в свинцовой оболочке к орудию образца 1867 года.

Сотрудники ОМОН вывезли бомбу на специализированный полигон. Там ее уничтожат.

Ранее в Москве обнаружили снаряд времен ВОВ. На место происшествия вызвали саперов.