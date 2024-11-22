В Москве вызвали саперов на место обнаружения снаряда времен ВОВ
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В Москве нашли предмет, который похож на артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. На место его обнаружения вызвали саперов, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Место находки оградили в целях безопасности. Туда никого не пропускают.
О каком именно боеприпасе идет речь, не уточняется. Ожидается группа разминирования.
Ранее на северо-востоке Москвы нашли неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны. Его разминировали.