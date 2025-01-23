На складе в Клину ликвидировали открытое горение

Специалисты ликвидировали открытое горение на складском комплексе в Клину. На данный момент проводится проливка и разборка конструкций, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Крупный пожар произошел 23 января. По предварительной информации, загорелся складской комплекс «Логистера» на Волоколамском шоссе.

Площадь пожара достигла 10 тыс. кв. м. Кадры инцидента появились в Сети.

Позже сообщалось, что московские рестораны рискуют остаться без сыра, который якобы хранился в складских помещениях. Эту информацию опровергли. Горящие помещения — строящиеся и пустые, в них ничего не хранилось.