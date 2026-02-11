На севере Москвы Lexus протаранил 11 автомобилей
Сразу 11 автомобилей протаранил водитель Lexus на севере Москвы. Мужчина не смог пояснить причины поступка и отказался от медосвидетельствования, сообщает канал «Петровка, 38» в MAX.
Сообщение о ДТП на Дмитровском шоссе поступило в полицию в 9:33. Виновника аварии оперативно задержали. Он не смог объяснить, как протаранил 11 автомобилей.
В отношении водителя составили несколько протоколов — оставление места ДТП, отказ от прохождения медосвидетельствования и движение по полосе для маршруток. Правонарушителя доставили в отдел полиции.
Ранее на железнодорожном переезде между станциями Ракитная и Гусино Московской железной дороги поезд Москва — Минск протаранил «ГАЗель», которая выехала на пути. Водителя госпитализировали.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.