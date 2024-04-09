На пляж в Малайзии выбросило огромное неопознанное животное

Рядом с малайзийским городом Лунду заметили разлагающееся неопознанное животное. Размеры туши в несколько раз превосходят габариты человека, сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на издание Livescience.

Странное существо нашли на берегу пляжа еще 5 апреля. После изучения останков специалисты поняли, что речь идет о глобстере — неопознанной органической массе, вымываемой на берега различных водоемов.

Эксперты полагают, что выброшенная на побережье туша может принадлежать киту. Сейчас специалисты продолжают исследовать глобстера.

Лунду является столицей одноименного округа на северо-западе штата Саравак в Малайзии.